Афлатун Амашов: Гадир Ибрагимли был профессиональным журналистом

"В азербайджанской журналистике нет человека, который не считал бы Гадира Ибрагимли своим другом".

"В азербайджанской журналистике нет человека, который не считал бы Гадира Ибрагимли своим другом".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов.

По словам А.Амашова, покойный Г.Ибрагимли был профессиональным журналистом: "Еще будет много связанных с ним воспоминаний. Никто не думал, что мы простимся с ним так рано. Гадира похоронят сегодня в городе Лянкяране".

Журналист Гадир Ибрагимли скончался сегодня утром в Республиканской клинической больнице имени М.Миргасымова.

18 мая Ибрагимли поступил в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы имени М.Миргасымова с диагнозом цирроз печени. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь 53-летнего журналиста не удалось.