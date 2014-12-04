АФФА и Фонд господдержки развитию СМИ наградили победителей совместно проведенного письменного конкурса среди журналистов

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня прошла церемония награждения победителей проведенного среди журналистов письменного конкурса на тему "ЕВРО-2020: его значение для нашей страны", проведенного АФФА и Фондом господдержки развитию СМИ при президенте Азербайджана.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов напомнил, что конкурс стартовал в День национальной печати - 22 июля.

Он отметил, что цель конкурса заключалась в том, чтобы показать поддержку прессы городу Баку, кандидатура которого была выдвинута на финальный этап Чемпионата Европы 2020 года.

Выступивший исполнительный директор Фонда господдержки развитию СМИ Вугар Сафарли отметил, что на конкурс были представлены 24 статьи, которые оценили 3 эксперта.

Для одного I места предусматривалось денежное вознаграждение в размере 1000 манатов, для двух II мест - по 800 манатов, для трех III мест - по 600 манатов. Кроме того, были предусмотрены 10 поощрительных премий в размере 200 манатов.

По словам В.Сафарли, основным недостатком было то, что к конкурсу не подошли как к политическому успеху.

Один из экспертов - Мазахир Сулейманзаде добавил, что в некоторых статьях не была раскрыта суть вопроса и недостаточно выражена удовлетворенность победой Баку.

Затем состоялась церемония награждения победителей.