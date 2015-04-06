​Исполнилось 95 лет со дня создания агентства "Anadolu"

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня 95 лет со дня создания агентства "Anadolu".

Как сообщает Report, агентство было создано Мустафой Камалем Ататюрком 6 апреля 1920 года. Кази Мустафа Камал Паша создал это информационное агентство для объективного освещения справедливой борьбы тюркского народа за свое возрождение как внутри страны, так и за его пределами.

В документе, подписанном Мустафой Камалем, о создании агентства Anadolu говорится: "В результате оккупации центра Османского государства, являющаяся колыбелью ислама вся Анатолия и Румели столкнулась с опасностью. Учитывая потребность объективного освещения национальной и священной войны и доведения до всех людей истины об этих событиях, здесь под руководством самых компетентных людей создано агентство под названием "Anadolu".

Первую свою новость агентство распространило 12 апреля 1920 года.

Коллектив агентства Report поздравляет своих коллег из агентства "Anadolu" в связи с этой знаменательной датой, желает им крепкого здоровья, успеха в личной жизни и профессиональной деятельности.