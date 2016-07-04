74 журналиста убиты в мире c начала этого года

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ 74 журналиста были убиты с начала 2016 года в 22 странах мира.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные опубликовала неправительственная организация Press Emblem Campaign.

Среди наиболее опасных государств для работников СМИ PEC называет Афганистан (10 жертв за шесть месяцев), Сирию (9), Мексику (8), Ирак и Йемен (по 7), Гватемалу (5), Индию (4), Пакистан (4) и Турцию (4). В первую десятку также вошли Россия, Филиппины и Сальвадор, где с начала нынешнего года были убиты по два журналиста.