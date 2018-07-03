66 журналистов погибло в 22 странах мира в первом полугодии

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Шестьдесят шесть журналистов погибли за первые шесть месяцев 2018 года в 22 странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные приведены в опубликованном в Женеве докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign (ПЭК), призвавшей мировое сообщество принять действенные меры для обеспечения безопасности работников СМИ в зонах конфликтов.

Подчеркивается, что "с января по июнь 2018 года в 22 странах были убиты 66 журналистов". Это почти на треть больше, чем за тот же период прошлого года, когда была зафиксирована гибель 50 человек.

Больше половины от общего числа смертей, указывает ПЭК, в январе-июне 2018 года пришлось на Афганистан (11 погибших), Мексику (8), Сирию (7), США (6) и Йемен (5).

Организация глубоко обеспокоена также в связи с убийством за минувшие шесть месяцев четырех журналистов в Индии, в том числе одного - в Кашмире. Три репортера были убиты в Бразилии, столько же в Эквадоре и на Филиппинах. По два - в секторе Газа, Гватемале и Пакистане, по одному - в Бангладеш, Колумбии, Гаити, Индонезии, Ираке, Либерии, Никарагуа, России, Сальвадоре и Словакии.

Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН.