Сайт информационного агентства "REPORT" открыт для читателей

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане начало функционировать новое информационное агентство. Основной веб-ресурс независимого информационного агентства "REPORT" с сегодняшнего дня доступен для читателей по адресу www.report.az.

Основной задачей "REPORT" является оперативное предоставление читателям информации о происходящих событиях в сфере политики, экономики, спорта, культуры и т.д. Для подробного и обширного освещения событий в этих сферах в работе агентства задействованы журналисты, специализирующиеся в каждой из данных отраслей.

В разделе сайта "Аналитика" будут размещены аналитические статьи журналистов и экспертов.

В www.report.az внесены некоторые новшества, которые упростят и сделают более удобным использование сайта читателями. Для читателей создана возможность выбрать один из трех языков (азербайджанский, русский, английский) при просмотре новости на сайте.

Более того, агентство "REPORT" составило базу данных политических и общественных деятелей. Читатели смогут получить подробную информацию о жизни и деятельности той или иной персоны, как в отдельном разделе на сайте, так и при переходе по прямой ссылке в тексте новости.

Принимая во внимание возможности мониторов современных компьютеров, сайт открывается в более широком формате.

Пользователи также имеют возможность менять цвет интерфейса по своему желанию.

Для упрощения процесса поиска информации, раздел "Поиск" отвечает на запросы, заданные на всех трёх языках.

Помимо того, у каждого журналиста есть свой профиль на сайте, что позволяет читателю с лёгкостью найти новости этого автора, а также увидеть уровень его популярности.

В то же время, зарегистрировавшиеся на сайте пользователи получают преимущество подписаться на рассылку новостей и отслеживать их.

Агентство "REPORT" также распространяет информацию посредством ежедневных бюллетеней. Подписанные организации и частные лица будут иметь возможность читать аналитические статьи и новости, доступ к которым ограничен.

Следует отметить, что распространение любой информации, опубликованной на сайте информационного агентства "REPORT", допускается только с указанием ссылки на источник.

Пользователи, подписанные на официальную страницу "REPORT" в социальной сети Facebook, будут иметь доступ не только к новостям, но и возможность поделиться своим мнением.