Руководство Facebook извинилось перед пользователями за психологический эксперимент

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Операционный директор крупнейшей в мире социальной сети Facebook Шерил Сандберг принесла извинения всем пользователям за поставленный психологический эксперимент. Как сообщает REPORT cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, топ-менеджер сделала заявление, находясь с деловым визитом в Индии.

По словам Ш. Сандберг, "эксперимент стал частью исследовательской работы компании, направленной на тестирование различных продуктов". "Это было именно исследование нашей продукции. Мы сожалеем, что не предоставили достаточное количество необходимой информации об этом процессе, - продолжила она. - Мы никого не хотели обидеть или расстроить".

В январе 2012 года в течение недели 689 тыс. пользователям сети в событийную ленту периодически приходили либо блоки сообщений негативного характера, либо только позитивные новости.

По данным авторов исследования, инициатором которого выступил Facebook, в зависимости от полученных новостей настроение пользователей менялось: те, кто получил плохие сообщения, начинали писать довольно негативные статусы или комментарии, а те, кто прочитал о чем-то хорошем, делились прекрасным настроением.

"Результат показал, что эмоции других людей оказывают значительное воздействие на пользователей", - приводит слова исследователей газета Mercury News. Было также замечено, что эмоции, полученные на страницах сети, могут и в дальнейшем продолжать воздействовать на человека и его окружение, даже после отключения доступа к профилю.

Над экспериментом работали сотрудник сети Адам Крамар, Джеффри Хэнкок из Университета Корнелла, а также представители Университета Калифорнии в Сан-Франциско. Научная работа была опубликована в этом году в журнале PNAS.

Исследование вызвало общественный резонанс и не осталось без внимания научных центров в США, а также адвокатов, занимающихся защитой частной жизни.