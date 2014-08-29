Известная азербайджанская тележурналистка попала в черный список Украины

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины составил список 49 российских журналистов, которым будет запрещен въезд на территорию страны.

Как передает Report ссылкой на "Интерфакс", перечень был направлен в Службу безопасности Украины.

В список попала и известная тележурналистка "Первого канала" России, азербайджанка Ирада Зейналова. Помимо нее, в список также попал руководитель "Первого канала" Константин Эрнст, главный редактор "Russia Today" Маргарита Симоньян, журналист Дмитрий Киселев, шоумен Иван Охлобыстин и другие.

Ранее украинские власти запретили вещание российских телеканалов на территории страны.