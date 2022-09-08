Завтра в Шуше отметят 190-летие Хуршидбану Натаван

Завтра в Шуше состоится мероприятие по случаю 190-летия со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской художественной мысли, поэтессы Хуршидбану Натаван.

Завтра в Шуше состоится мероприятие по случаю 190-летия со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской художественной мысли, поэтессы Хуршидбану Натаван.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет в рамках указа президента Азербайджана о праздновании 190-летия Хуршидбану Натаван.

В связи с этим событием в Шушу съезжаются многие представители культуры, писатели, поэты и художники.

Хуршидбану Натаван Джаваншир-Усмиева родилась 6 августа 1832 года в Шуше. Натаван - дочь последнего хана Карабаха Мехдигулу-хана Джаваншира и внучка Ибрагимхалил-хана. Натаван скончалась 2 октября 1897 года, похоронена на кладбище "Имарат" в Агдамском районе.