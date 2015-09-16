​Заведующий сектором: На выставке-ярмарке книги будут предлагаться по довольно низкой цене

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартует IV Международная книжная выставка-ярмарка.

Как сообщает Report, по этому случаю заведующий сектором по книгообороту и работе с издательствами министерства культуры и туризма Вагиф Бахманли провел в Бакинском дворце спорта пресс-конференцию.

Он отметил, что выставка состоялась при организационной поддержке министерства культуры и туризма: "Азербайджанский народ любит книги и проведение книжной выставки является доказательством этому. На выставке-ярмарке книги будут предложены по довольно низкой цене".

На выставке представлены 30 зарубежных и 100 национальных организаций. Официальная церемония открытия выставки состоится в Бакинском дворце спорта в 16:00. На открытии примут участие министр культуры и туризма Абульфас Гараев и официальные представители министерства.

На мероприятии, которое продлится до 18 сентября, созданы все условия для участников и посетителей. В рамках выставки предусматриваются презентации книг, часы для раздачи подписей, заседания местных и зарубежных министров, церемонии подписания контрактов между Национальной библиотекой Азербайджана и национальными библиотеками различных стран, музыкальные презентации, демонстрация программы ALISA и пр.

Очередная выставка откроет новые возможности для более тесных связей между местными и зарубежными издательствами, послужит повышению интереса людей к книгам, изучению происходящих в данной области процессов и пр.

Напомним, что до конца года министерство культуры и туризма также организует книжные выставки во Франкфурте и Стамбуле.