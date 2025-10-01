Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Замминистра: На книжной выставке в Баку представлено более 120 стендов

    Литература
    • 01 октября, 2025
    • 13:22
    Замминистра: На книжной выставке в Баку представлено более 120 стендов

    На XI Бакинской международной книжной выставки, стартовавшей 1 октября, представлено более 120 стендов издательств, высших учебных заведений, государственных учреждений и медиа-организаций.

    Как сообщает Report, об этом замминистра культуры Фарид Джафаров заявил журналистам на открытии выставки.

    По его словам, в целом на выставке представлено около 70 зарубежных издательств: "Учитывая их количество, для них выделен отдельный зал".

    Джафаров также коснулся обсуждений, которые пройдут в течение семидневной программы выставки: "В рамках различных мероприятий планируется проведение автограф-сессий, национальных и международных конференций, литературно-культурных обсуждений".

    Замминистра добавил, что на выставке также созданы условия для проведения встреч между издательствами.

    Лента новостей