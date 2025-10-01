Замминистра: На книжной выставке в Баку представлено более 120 стендов

На XI Бакинской международной книжной выставки, стартовавшей 1 октября, представлено более 120 стендов издательств, высших учебных заведений, государственных учреждений и медиа-организаций.

Как сообщает Report, об этом замминистра культуры Фарид Джафаров заявил журналистам на открытии выставки.

По его словам, в целом на выставке представлено около 70 зарубежных издательств: "Учитывая их количество, для них выделен отдельный зал".

Джафаров также коснулся обсуждений, которые пройдут в течение семидневной программы выставки: "В рамках различных мероприятий планируется проведение автограф-сессий, национальных и международных конференций, литературно-культурных обсуждений".

Замминистра добавил, что на выставке также созданы условия для проведения встреч между издательствами.