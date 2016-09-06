Выставлена на продажу книга "Пятьдесят четыре дня в армянском окружении"

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Переиздана книга "Пятьдесят четыре дня в армянском окружении" ("Əlli dörd gün erməni mühasirəsində") писателя-публициста Али Алиева, который в настоящее время находится в коме после произошедшей 7 месяцев назад аварии.

Как сообщает Report, акция по продаже книги будет организована 9-10 сентября на втором этаже Торгового центра "Park Bulvar" в Национальном приморском парке.

Акция по продаже стартует 9 сентября в 15:00.

Все собранные средства пойдут на лечение Али Алиева и будут перечислены на счет Центральной клинической больницы, где проводится лечение автора. Али Алиев находится в реанимационном отделении указанной больницы.

Отметим, что 14 февраля А.Алиева сбила машина, когда он переходил дорогу близ станции метро "Кероглу". Он вышел из здания детского сада, где проживал как беженец, чтобы уехать в Исмаиллинский район на поминки земляка.

Представитель интеллигенции Али Алиев вынужденно покинул родное село в результате армянской оккупации.

Он родился в 1946 году в селе Огулдере Лачынского района. Окончил Московский институт литературы имени Максима Горького и Азербайджанский государственный университет (ныне Бакинский государственный университет). До 1992 года, до оккупации Лачынского района, работал учителем литературы в родном селе.

Сейчас он на пенсии. Женат, имеет 6 детей. Один из его сыновей Имдад Ализаде является заслуженным журналистом Азербайджана. Али Алиев - брат покойного поэта Аги Лачынлы.

С 30-го марта по 23 мая 1993 года Али Алиев находился в армянском окружении на территории Лачынского и Кельбаджарского районов.

Спустя около 20-ти лет, в 2012 году он издал книгу "Пятьдесят четыре дня в армянском окружении", в которой описал время, проведенное в окружении. Все книги, изданные в первый раз, были розданы читателям бесплатно.

Отметим, что из-за острой необходимости в материальной поддержке для продолжения лечения Али Алиева в стационарных условиях в последние дни приступили к кампании помощи. Повторное издание книги "Пятьдесят четыре дня в армянском окружении" и двухдневная акция продажи книги в "Park Bulvar" являются составной частью кампании. Приглашаем всех принять в ней активное участие.