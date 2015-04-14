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    Посвященная Габриэлю Гарсиа Маркесу выставка пройдет в Баку

    Писатель Октавио Эскобар расскажет о жизни и творчестве Маркеса и современной колумбийской литературе

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Мероприятие, посвященное известному колумбийскому писателю, обладателю Нобелевской премии по литературе Габриэлю Гарсиа Маркесу,  пройдет в Бакинском музее современного искусства 16 апреля. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Колумбии в Азербайджане, в нем примут участие представители властей страны, аккредитованный в Азербайджане дипкорпус, представители латиноамериканской диаспоры. 

    Колумбийский писатель Октавио Эскобар расскажет присутствующим о жизни и творчестве Габриэля Гарсиа Маркеса и современной колумбийской литературе. 

    В Музее современного искусства будет также экспонироваться фотовыставка фотографа Нерео, посвященная этому известному колумбийскому писателю. 

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