Посвященная Габриэлю Гарсиа Маркесу выставка пройдет в Баку

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Мероприятие, посвященное известному колумбийскому писателю, обладателю Нобелевской премии по литературе Габриэлю Гарсиа Маркесу, пройдет в Бакинском музее современного искусства 16 апреля. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Колумбии в Азербайджане, в нем примут участие представители властей страны, аккредитованный в Азербайджане дипкорпус, представители латиноамериканской диаспоры.

Колумбийский писатель Октавио Эскобар расскажет присутствующим о жизни и творчестве Габриэля Гарсиа Маркеса и современной колумбийской литературе.

В Музее современного искусства будет также экспонироваться фотовыставка фотографа Нерео, посвященная этому известному колумбийскому писателю.