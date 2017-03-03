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    Вышло в свет новое издание Переводческого центра

    На азербайджанский язык произведения Стивена Кинга перевел Этимад Башкечид

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Вышло в свет новое издание Переводческого центра при Кабмине – книга всемирно известного писателя Стивена Кинга "Избранные произведения".

    Как сообщили Report из центра, состоящая из романов и рассказов книга создает достаточно полное представление о различных этапах богатого творчества автора. До сих пор книги Стивена Кинга продавались тиражом свыше 350 млн экземпляров.

    Его произведения на азербайджанский язык перевел Этимад Башкечид. 

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