Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Вышло в свет новое издание Переводческого центра при Кабмине – книга всемирно известного писателя Стивена Кинга "Избранные произведения".

Как сообщили Report из центра, состоящая из романов и рассказов книга создает достаточно полное представление о различных этапах богатого творчества автора. До сих пор книги Стивена Кинга продавались тиражом свыше 350 млн экземпляров.

Его произведения на азербайджанский язык перевел Этимад Башкечид.