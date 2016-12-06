Вышел в свет третий номер журнала "Тюркология"

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Вышел в свет третий в этом году номер международного научного журнала "Тюркология" ("Türkologiya") Президиума Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщили Report из пресс-службы Бакинского международного центра мультикультурализма, в журнале, главным редактором которого является академик Камал Абдулла, размещены ценные научные исследования известных в тюркском мире авторов.

Третий номер журнала открывает статья видного венгерского тюрколога Георга Хазаи о новых методах в подготовке исторической грамматики тюркского языка.

В номер также включили интересные статьи азербайджанских исследователей Тельмана Исмаилова, Мехмана Мусаоглу, Фатиха Киришчиоглу и пр.