 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вышел в свет третий номер журнала "Тюркология"

    В номер включены интересные статьи многих авторов

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Вышел в свет третий в этом году номер международного научного журнала "Тюркология" ("Türkologiya") Президиума Национальной академии наук Азербайджана.

    Как сообщили Report из пресс-службы Бакинского международного центра мультикультурализма, в журнале, главным редактором которого является академик Камал Абдулла, размещены ценные научные исследования известных в тюркском мире авторов.

    Третий номер журнала открывает статья видного венгерского тюрколога Георга Хазаи о новых методах в подготовке исторической грамматики тюркского языка.

    В номер также включили интересные статьи азербайджанских исследователей Тельмана Исмаилова, Мехмана Мусаоглу, Фатиха Киришчиоглу и пр. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi