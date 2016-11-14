 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вышел в свет "Чешско-азербайджанский словарь"

    В ближайшие дни будет представлена электронная версия словаря

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Вышло в свет новое издание Переводческого центра при Кабмине - "Чешско-азербайджанский словарь".

    Как сообщили Report из пресс-службы центра, словарь предусмотрен для желающих изучать чешский язык студентов, дипломатов, бизнесменов, переводчиков.

    Составитель - доктор филологических наук, профессор Эльчин Мехри, редактор - Гюльдесте Насиб.

    В ближайшие дни пользователям электронной библиотеки "Открытая книга" будет предоставлена электронная версия словаря. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi