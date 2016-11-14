Вышел в свет "Чешско-азербайджанский словарь"

14 ноября, 2016 20:46

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Вышло в свет новое издание Переводческого центра при Кабмине - "Чешско-азербайджанский словарь". Как сообщили Report из пресс-службы центра, словарь предусмотрен для желающих изучать чешский язык студентов, дипломатов, бизнесменов, переводчиков. Составитель - доктор филологических наук, профессор Эльчин Мехри, редактор - Гюльдесте Насиб. В ближайшие дни пользователям электронной библиотеки "Открытая книга" будет предоставлена электронная версия словаря.