Выйдет в свет "Толковый словарь литературного языка Джафара Джаббарлы"

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Подготовлен "Толковый словарь литературного языка Джафара Джаббарлы". Словарь планируется издать до мая текущего года.

Об этом в заявлении Report отметил заведующий отделом прикладной лингвистики Института языкознания имени Насими НАНА, редактор словаря и автор предисловия Исмаил Мамедли.

По его словам, словарь является первым справочником, составленным на основе языка художественного наследия Джафара Джаббарлы: "Он подготовлен на основе творчества драматурга, то есть стихов, поэм, драматических произведений. Прямой и переносный смысл слов в словаре представлен на основе художественных образцов в творчестве Джафара Джаббарлы".