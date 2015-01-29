Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Народный поэт Азербайджана, общественный деятель Вагиф Самедоглу похоронен в I Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, на церемонии захоронения приняли участие первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Камал Абдулла, председатель ЦИК Мазахир Панахов, депутат Фаттах Гейдаров, председатель Союза писателей Азербайджана Анар и другие.

Отметим, что Вагиф Самедоглу скончался 28 января от рака.