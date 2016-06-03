​В Турции издана книга азербайджанской писательницы

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Турции вышла в свет книга азербайджанской писательницы.

Как сообщили Report в пресс-службе Союза писателей Азербайджана, книга "Yıpranmış hayaller peşinde" Азимы Агаларовой издана Стамбульско-азербайджанской ассоциацией культуры.

Презентация книги, переведенной писателем-исследователем Метином Йылдырым, пройдет в октябре в Стамбуле.

Отметим, что А.Агаларова является автором многих романов. В прошлом году ее произведение "Bakıdan Qahirəyə və Stokholma uzanan yol" была издана в Стокгольме под названием "A long trip from Baku to Cairo" и выставлена на онлайн-продажу в 5-ти странах Европы.