В Тбилиси прошла презентация перевода поэмы "Приветствие Гейдарбаба" на грузинский язык

Тбилиси. 2 августа. REPORT.AZ/ В столице Грузии в Тбилисском государственном университете им. И. Джавахишвили прошла презентация перевода поэмы видного представителя литературы Азербайджана ХХ века Сеида Мухаммеда Хусейна Шахрияра "Приветствие Гейдарбаба" на грузинский язык.

Как передает грузинское бюро Report, мероприятия состоялось при содействии Совета аксакалов азербайджанцев Грузии.

На мероприятии рассказали о жизни и творчестве С. М. Х. Шахрияра.

После выступили ректор университета Георгий Шарвашидзе, председатель Совета аксакалов Исак Новрузов, завотделом культуры посольства Исламской Республики Иран в Грузии Кямран Фарди, советник городского муниципалитета Тбилиси Каха Цецхиладзе, директор Тебризского университета Пур Мухаммеди, директор центра исследований Кавказа Тебризского университета Ахмед Фаршбафиан, профессор ТГУ Намади Бартайя, советник посольства Азербайджана в Грузии Фахри Гаджиев, зампредседателя Совета аксакалов Маяк Нематов, шейх Управления мусульман Грузии Гаджи Рамин Игидов, переводчик поэмы Огтай Кязымов.

Азербайджанские и грузинские студенты озвучили отрывки поэмы на азербайджанском, грузинском языках и фарси.

После прозвучала запись ленты с отрывком из поэмы "Приветствие Гейдарбаба".

Посольство Ирана вручило переводчику поэмы "Приветствие Гейдарбаба" О. Кязымову подарок.

В мероприятии также приняли участие представители общественности, видные литературоведы, члены общественных объединений Азербайджана, Грузии и Ирана.