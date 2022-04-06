В Тбилиси на улице Ахмеда Джавада исправлена ошибка на табличках

В столице Грузии, Тбилиси, заменены таблички с адресом на улице, носящей имя видного азербайджанского поэта Ахмеда Джавада.

В столице Грузии, Тбилиси, заменены таблички с адресом на улице, носящей имя видного азербайджанского поэта Ахмеда Джавада.

Как сообщает грузинское бюро Report, по поручению комиссии по наименованиям и символике Тбилисского городского совета изъяты таблички с неверным написанием имени поэта на английском языке.

На улице в Исанском районе Тбилиси, носящей имя А.Джавада с 2011 года, уже установлено 38 табличек с правильным написанием имени и фамилии азербайджанского поэта на английском языке.

Вопрос с табличками был поднят грузинским бюро Report. В феврале 2020 года в комиссию по наименованиям и символике было сообщено об ошибке на табличках. В структуре сообщили, что будут приняты меры по устранению ошибки.

Вопрос не был решен в течение двух лет, ввиду чего грузинское бюро Report в феврале этого года обратилось в Музей культуры Азербайджана имени Мирзы Фатали Ахундзаде. Директор музея Лейла Алиева направила письмо председателю указанной комиссии Нино Вардосанидзе с просьбой устранить ошибку на табличках.

Л.Алиева рассказала Report, что с председателем комиссии Н.Вардосанидзе была проведена встреча. На встрече было отмечено, что Ахмед Джавад – знаменитый поэт, общественный деятель Азербайджана, автор государственного гимна страны, переводчик поэмы Шоты Руставелли "Витязь в тигровой шкуре" с оригинала на азербайджанский язык:

"Во время беседы я напомнила, что в мае этого года исполнится 130 лет со дня рождения А.Джавада. Исправление табличек на носящей его имя улице в Тбилиси станет данью уважения памяти поэта. Нам сказали, что до 10 апреля таблички будут обновлены. Обещание председателя комиссии исполнено точно в срок. За своевременное исполнение нашего обращения выражаю признательность руководству Тбилисского городского совета, председателю и членами комиссии по наименованиям и символике".

Л.Алиева добавила, что при организации Музея культуры им.М.Ф.Ахундзаде и при поддержке Тбилисского городского совета планируется проведение мероприятия по случаю 130-летия Ахмеда Джавада.