В США опубликуют неизданный рассказ Хемингуэя

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Американский журнал Strand Magazine сообщил, что опубликует не издававшийся до этого рассказ писателя Эрнеста Хемингуэя, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что действие написанного в 1956 году рассказа происходит в гостинице Ritz в Париже. В произведении Хемингуэй изображает солдат, которые устали от Второй мировой войны, но смотрят на будущее с надеждой.

"В 55 номере нашего журнала мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side (Комната на стороне сада)", - говорится в заявлении журнала.