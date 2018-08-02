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    В США опубликуют неизданный рассказ Хемингуэя

    В произведении Эрнест Хемингуэй изображает солдат, которые устали от Второй мировой войны, но смотрят на будущее с надеждой

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Американский журнал Strand Magazine сообщил, что опубликует не издававшийся до этого рассказ писателя Эрнеста Хемингуэя, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Отмечается, что действие написанного в 1956 году рассказа происходит в гостинице Ritz в Париже. В произведении Хемингуэй изображает солдат, которые устали от Второй мировой войны, но смотрят на будущее с надеждой.

    "В 55 номере нашего журнала мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side (Комната на стороне сада)", - говорится в заявлении журнала.

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