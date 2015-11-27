​В Союзе писателей отметили 85-летие Фикрета Садыга

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Союзе писателей Азербайджана прошла встреча по случаю 85-летия заслуженного работника культуры, лауреата государственной премии Фикрета Садыга.

Как сообщили Report в пресс-службе СПА, встреча прошла по инициативе клуба "Друзья литературы".

На встрече присутствовали председатель СПА, народный писатель Анар, секретари СПА Фикрет Годжа, народный писатель Чингиз Абдуллаев, первый заместитель председателя союза Назим Ибрагимов, народный поэт Сабир Рустамханлы, критик Вагиф Юсифли и другие.

На мероприятии Ф.Садыгу вручили подарки от имени клуба "Друзья литературы".

В своем выступлении юбиляр выразил признательность организаторам и участникам мероприятия.