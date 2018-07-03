В Швеции учредили альтернативную Нобелевской премию по литературе

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Более 100 деятелей культуры Швеции решили вручать в Стокгольме ежегодную премию по литературе, альтернативную Нобелевской, после того, как в результате скандала Шведская академия, называющая лауреатов, перенесла присуждение премии этого года на 2019 год, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Претенденты на награду могут быть номинированы из любой страны и должны быть авторами по меньшей мере двух книг, опубликованных в последнее десятилетие, и раскрывающих тему "людей в мире".

По получении номинаций Новая академия проведет публичное голосование, в результате которого будут названы четыре самые популярные произведения, из числа которых специальным жюри и будет объявлен лауреат.

Его имя будет обнародовано в октябре - в том же месяце, когда называют лауреата Нобелевской премии по литературе.

Отметим, что Шведская академия в начале мая решила перенести присуждение премии этого года на будущий год в связи, в частности, с сокращением числа ее членов из-за скандала. 18 женщин обвинили в домогательствах известного деятеля культуры - Жан-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году.