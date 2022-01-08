В Рио-де-Жанейро запретили книгу Гитлера

Мэрия Рио-де-Жанейро запретила продажу, публикацию и распространение на территории города книги "Майн кампф" ("Моя борьба", автобиография лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Адольфа Гитлера).

Мэрия Рио-де-Жанейро запретила продажу, публикацию и распространение на территории города книги "Майн кампф" ("Моя борьба", автобиография лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Адольфа Гитлера).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующий закон подписал глава городской администрации Эдуарду Паэс.

Согласно тексту документа, опубликованного в пятницу в официальной печати, запрет распространяется как на весь труд в целом, так и на отдельные его части, в печатном виде и в электронной форме. Нарушителям грозит изъятие работы лидера германских нацистов, приостановка или прекращение лицензии на книготорговлю, предупреждение или штраф, размер которого наряду с иными деталями санкционного воздействия будет определен дополнительно.

Авторами соответствующего законопроекта, подготовленного еще в 2016 году, стали депутаты городского заксобрания Тереза Бергер и Селиу Луппарелли. Ранее в том же году книга Гитлера была запрещена в штате Рио-де-Жанейро решением местного суда по ходатайству прокуратуры региона. Тогда судья решил, что "Майн кампф" "содержит подстрекательства к проявлениям нетерпимости в отношении социальных, этнических и религиозных групп", что запрещено бразильскими законами. За ее изготовление и распространение был назначен штраф в размере 5 тыс реалов (около 900 долларов США).