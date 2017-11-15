В посольстве Казахстана состоялась презентация казахского эпоса на азербайджанском языке - ФОТО

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В посольстве Казахстана в Азербайджане сегодня был презентован народно-героический эпос "Қобланды батыр", передает Report со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта по выпуску серии книг на азербайджанском языке, посвященных важным историческим периодам становления казахской государственности и историческим личностям, а также известным представителям науки, литературы и культуры Казахстана.

Перевод эпоса был осуществлен доктором филологических наук, профессором Бакинского славянского университета Низами Мамедовым–Тагисой совместно с посольством Казахстана в Баку и Институтом истории Национальной академии наук Азербайджана.

Посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев на презентации отметил, что фундаментальная, программная статья президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" имеет назидательный характер не только для казахского народа, но и для всего тюркского мира.

По его словам, данный проект будет продолжен и в следующих циклах будут переведены на азербайджанский язык произведения казахских классиков, видных государственных деятелей и др.

В свою очередь автор перевода Низами Мамедов-Тагисой, поблагодарив посольство за оказанную поддержку, отметил, что произведение ценно тем, что вобрало в себя все особенности жизни казахов, в котором все связано с казахской жизнью, бытом, философией, героизмом и отвагой. По мнению автора, эпос позволяет понять, что представляет из себя казахский народ.

Эпос "Қобланды батыр" - это уже четвертое издание, выпущенное на азербайджанском языке.

В мероприятии также приняли участие азербайджанские профессора и ученые-филологи, представители посольства Казахстана и казахская диаспора.