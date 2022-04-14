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В Париже представлена ​​книга, посвященная жизни азербайджанских эмигрантов

В Париже представлена ​​книга, посвященная жизни азербайджанских эмигрантов Презентация книги, посвященной жизни и деятельности азербайджанских эмигрантов в 1920-1940 годах, состоялась в Париже, при поддержке посольства Азербайджана во Франции.
Литература
14 апреля 2022 г. 08:05
В Париже представлена ​​книга, посвященная жизни азербайджанских эмигрантов

Презентация книги, посвященной жизни и деятельности азербайджанских эмигрантов в 1920-1940 годах, состоялась в Париже, при поддержке посольства Азербайджана во Франции.

Как передает местное бюро Report, на презентации книги участвовали посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, французские профессора, историки, журналисты и другие.

Автор книги, доктор исторических наук, профессор Французской высшей школы социальных наук Георгий Мамулия коснулся отношений азербайджанских эмигрантов с тогдашними руководителями, сообщил гостям, что независимость Азербайджана и Грузии де-факто была признана.

Гостям была дана подробная информация о втором авторе книги Рамизе Абуталыбове. Указано, что азербайджанский историк, общественный деятель, дипломат скончался в 2022 году. Было рассказано о его вкладе в изучение жизни и деятельности азербайджанских общественных деятелей, приговоренных к ссылке после оккупации Азербайджана в 1920 году.

Официальная часть мероприятия продолжилась концертной программой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə azərbaycanlı mühacirlərin həyatına həsr olunan kitab təqdim edilib

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