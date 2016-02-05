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    В Национальной библиотеке открылась выставка "Лютфи Заде-95"

    Выставка организована по случаю 95-летнего юбилея всемирно известного ученого

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанской национальной библиотеке открылась  выставка "Лютфи Заде-95" по случаю 95-летнего юбилея всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде (Лютфели Рагим оглу Аскерзаде). 

    Как сообщает Report, на выставке демонстрируются книги и документы, повествующие о жизни и творчестве основателя теории нечеткой логики, профессора Калифорнийского университета Беркли, почетного председателя организаций азербайджанской диаспоры в США.

    Выставка продлится несколько дней. 

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