В Национальной библиотеке открылась выставка "Лютфи Заде-95"

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанской национальной библиотеке открылась выставка "Лютфи Заде-95" по случаю 95-летнего юбилея всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде (Лютфели Рагим оглу Аскерзаде).

Как сообщает Report, на выставке демонстрируются книги и документы, повествующие о жизни и творчестве основателя теории нечеткой логики, профессора Калифорнийского университета Беркли, почетного председателя организаций азербайджанской диаспоры в США.

Выставка продлится несколько дней.