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    В Москве скончался Эдуард Успенский

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Москве скончался Эдуард Успенский, советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг, среди которых "Каникулы в Простоквашино", "Крокодил Гена".

    Как передает Report со ссылкой на РЕН ТВ, Успенский скончался вечером 14 августа.

    Драматург и сценарист скончался в частном доме, расположенном в деревне Пучково, которая входит в Троицкий административный округ Москвы.

    9 августа стало известно, что писателю стало плохо в своем доме - он потерял сознание, а медиков вызвала его супруга

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