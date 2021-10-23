В Москве прошло мероприятие по случаю 880-летия Низами Гянджеви

В рамках конференции "Гуманистические идеи культурных традиций России и Азербайджана и вызовы современности", посвященной 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви прошел литературно-музыкальный фестиваль "Слова, идущие от сер

В рамках конференции "Гуманистические идеи культурных традиций России и Азербайджана и вызовы современности", посвященной 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви прошел литературно-музыкальный фестиваль "Слова, идущие от сердца…" с участием российских и азербайджанских поэтов.

Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступила Евразийская Международная Ассоциация Развития.

Участниками круглого стола стали видные деятели Азербайджана и России. Среди них были посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров, главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев, председатель правления EIDA Эльчин Аскеров, директор Института Рукописей Азербайджана Теймур Керимли, писатель, эксперт форума "Настоящее прошлое" Эльберд Гаглоев, д.ф.н., научный секретарь Института Рукописей Азербайджана Азизага Наджафли, историк культуры, литературовед Леонид Видгоф, доктор филологических наук, пушкиновед Николай Перцов и скульптор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Алексей Чебаненко.

В ходе мероприятия обсуждены вопросы российско-азербайджанских отношений. Также была затронута тема важности роли великих писателей Азербайджана в истории. В свою очередь, обозреватель издательского дома "Коммерсант" предложил учредить премию имени Низами Гянджеви.

По окончании мероприятия состоялся литературно-музыкальный фестиваль, в ходе которого были прочитаны лирические произведения Низами Гянджеви.