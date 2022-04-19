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В Москве прошла презентация книги "Голая правда"

В Москве прошла презентация книги "Голая правда" В Библиотеке иностранной литературы им. М.И.Рудомино прошла презентация сборника стихотворений и рассказов "Голая правда" азербайджанской писательницы и поэтессы, руководителя департамента культурных программ пространства современного искусства YARAT Ульв
Литература
19 апреля 2022 г. 00:43
В Москве прошла презентация книги Голая правда

В Библиотеке иностранной литературы им. М.И.Рудомино прошла презентация сборника стихотворений и рассказов "Голая правда" азербайджанской писательницы и поэтессы, руководителя департамента культурных программ пространства современного искусства YARAT Ульвии Ахундовой.

Как сообщает российское бюро Report, организаторами мероприятия выступили представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ и Азербайджанский культурный центр.

Руководитель гуманитарных программ Российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова выразила благодарность библиотеки за организацию мероприятия: «В нашей суетливой, такой непростой жизни существуют места, где мы можем отдохнуть душой, соприкоснуться с многовековыми истинами, почитать литературу на иностранных языках. Таким сакральным местом в Москве стала Библиотека Иностранной литературы имени Рудомино. Встречи с интересными, интеллигентными, умными людьми – визитная карточка этой библиотеки. Очень приятно, что уже на протяжении уже многих, многих лет наша дружба, наше сотрудничество крепнет и приносит такие плоды, как сегодняшний вечер».

Она также отметила, что Фонд Гейдара Алиева, заботится о том, чтобы культурный центр Азербайджана при Библиотеке иностранной литературы работал, развивался и знакомил москвичей с нашей древней, богатой культурой.

Российский актер театра и кино Тимур Бадалбейли подчернул, что Ахундова пишет книги на русском языке: «Я лишь сегодня удостоился чести получить сборник ее стихов, хотя до этого в социальных сетях она щедро публиковала свои замечательные стихотворения, которые мне очень понравились, в связи с чем я с большим удовольствием откликнулся на ее предложение поучаствовать сегодня и почитать ее стихи», - рассказал Т.Бадалбейли.

Презентация книги проходила под музыкальное сопровождение выпускницы Московской консерватории, президентской стипендиатки Азербайджанской Республики Назханум Дадашевой: «Для меня большая честь принимать участие в сегодняшнем мероприятии. Такие прекрасные стихи! Под них играть музыку одно удовольствие. У нас была всего лишь одна репетиция, и я переживала, и Улечка переживала, как всё будет звучать, будет ли это всё совпадать. Но какая-то невероятная удача - всё идеально совпало. Причем это разная музыка от Баха до Тирсена, от барокко до неоклассицизма. Это и музыка азербайджанских композиторов XX века – "Царскосельская статуя" Кара Караева, миниатюры Фикрета Амирова… Я очень люблю убирать напускной снобизм из академической музыки, чтобы музыка была не только для избранных», - сказала Н.Дадашева.

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