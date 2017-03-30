В Москве прошла презентация книги о начальнике Генштаба армии АДР в 1918-20 гг.

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Москва. 30 марта. REPORT.AZ/ В Москве в Библиотеке имени Некрасова презентована книга Абдула Гусейнова о начальнике Генерального штаба армии Азербайджанской Демократической Республики (АДР) в 1918-20 годах Мацее (Мамед-бек) Сулькевиче - "Судьба литовского караима".

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие, организованное Всероссийским азербайджанским конгрессом, Фондом М.Э.Расулзаде и литературно-просветительским обществом "Шахрияр" посетили представители творческой интеллигенции Москвы, посольства Азербайджана в России, активисты азербайджанской диаспоры.

Выступавшие в этот вечер благодарили писателя за яркую оценку общей истории народов России и Азербайджана, отметили важность пропаганды общих ценностей и людей, которые за них боролись.

Абдул Гусейнов поблагодарил спикеров за лестные слова в свой адрес и отметил, что готовит к изданию новую книгу, посвященную истории Азербайджана.

Отметим, что уроженец Баку Абдул Гусейнов является автором семи монографий и свыше 30 исторических повестей и романов, написанных им в России. Его произведения "Арзамасская дева", "Бросок на Юг" (на азербайджанском языке), "Землепашец на троне", "Мы родом из Баку", "Салах адДин" (в двух книгах), "Сокровище Мустафы-хана" (на азербайджанском языке), "Пилигрим из Ширвана", "Ходжалинская трагедия", "Эхо войны", "Полковник армии трёх стран" пользуются большим читательским спросом, как в России, так и в Азербайджане.