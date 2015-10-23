​В Москве пройдет презентация журнала "Мировая литература. Россия"

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Москве 28 октября состоится презентация спецвыпуска журнала "Мировая литература. Россия", являющегося изданием Союза писателей Азербайджана.

Как сообщает Report, спецвыпуск журнала вышел в свет в рамках "Года литературы в России - 2015".

Почетными гостями мероприятия, организуемого в Центре российско-азербайджанской культуры и солидарности, станут председатели Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, председатель московского отдела Союза писателей Азербайджана, руководитель Литературного общества "Оджаг" Тофиг Меликли, председатель литературно-художественного центра СПА Салим Бабуллаоглу, член СПА и Союза писателей России, заслуженная поэтесса России Афаг Шихлы.