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    ​В Москве пройдет презентация журнала "Мировая литература. Россия"

    Спецвыпуск вышел в свет в рамках Года литературы в России - 2015

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Москве 28 октября состоится презентация спецвыпуска журнала "Мировая литература. Россия", являющегося изданием Союза писателей Азербайджана.

    Как сообщает Report, спецвыпуск журнала вышел в свет в рамках "Года литературы в России - 2015".

    Почетными гостями мероприятия, организуемого в Центре российско-азербайджанской культуры и солидарности, станут председатели Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, председатель московского отдела Союза писателей Азербайджана, руководитель Литературного общества "Оджаг" Тофиг Меликли, председатель литературно-художественного центра СПА Салим Бабуллаоглу, член СПА и Союза писателей России, заслуженная поэтесса России Афаг Шихлы.

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