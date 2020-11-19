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В Лондоне объявят имя лауреата Букеровской премии

В Лондоне объявят имя лауреата Букеровской премии Имя лауреата Букеровской премии (Booker Prize) объявят в четверг в британской столице.
Литература
19 ноября 2020 г. 03:50
В Лондоне объявят имя лауреата Букеровской премии

Имя лауреата Букеровской премии (Booker Prize) объявят в четверг в британской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на премию претендуют шесть писателей, а в гражданстве претендентов налицо большой перевес в сторону Соединенных Штатов.

Так, три финалиста родом из США - Дайан Кук с произведением The New Wilderness ("Новая глухомань"), Эвнил Доши (Burnt Sugar - "Жженый сахар") и Брэндон Тейлор (Real Life - "Реальная действительность"). Еще два обладают паспортом США и еще одной страны. Это Дуглас Стюарт (Шотландия и США) с романом Shuggie Bain ("Шагги Бейн") и Мааза Менгисте (Эфиопия и США) с произведением The Shadow King ("Король теней"). Замыкает короткий список премии Цици Дангарембга из Зимбабве (This Mournable Body - "Тело для оплакивания").

Книги, добравшиеся до финала, были отобраны из 162 произведений, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2019 года. Лауреат премии, помимо признания и традиционного бонуса в виде взлета продаж своих произведений, получит приз 50 тыс. фунтов стерлингов (66 тыс. долларов США).

Букеровская премия, одна из самых престижных литературных наград в мире, была учреждена в 1968 году. Впервые ее вручение состоялось в 1969 году. До 2013 года Букеровская премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве.

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