В Лондоне объявят имя лауреата Букеровской премии по литературе

Имя лауреата Букеровской премии (Booker Prize) будет объявлено в среду в Лондоне.

Имя лауреата Букеровской премии (Booker Prize) будет объявлено в среду в Лондоне.

Обладатель будет выбран из короткого списка, в который вошли шесть писателей.

Авторы из Соединенных Штатов заняли половину мест в шорт-листе. Это обладатель Пулитцеровской премии 2019 года Ричард Пауэрс с романом "Замешательство" (Bewilderment), Мэгги Шипстед с книгой "Большой круг" (Great Circle) и Патриша Локвуд - "Все об этом молчат" (No One is Talking About This), для которой это дебютный роман.

Остальные писатели из короткого списка представляют три разные страны. Анук Арудпрагазам - Шри-Ланку ("Дорога на север", A Passage North), Дэймон Гэлгут, трижды попадавший в шорт-лист премии, - ЮАР ("Обещание", The Promise), а Надифа Мохамед ("Авантюристы", The Fortune Men) - Сомали. Мохамед также имеет британское гражданство.

Книги, попавшие в короткий список, были отобраны из 158 произведений, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2020 года. Лауреат премии получит приз в размере 50 тыс фунтов стерлингов (68 тыс долларов США).