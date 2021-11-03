О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Лондоне объявят имя лауреата Букеровской премии по литературе

В Лондоне объявят имя лауреата Букеровской премии по литературе Имя лауреата Букеровской премии (Booker Prize) будет объявлено в среду в Лондоне.
Литература
3 ноября 2021 г. 06:56
В Лондоне объявят имя лауреата Букеровской премии по литературе

Имя лауреата Букеровской премии (Booker Prize) будет объявлено в среду в Лондоне.

Обладатель будет выбран из короткого списка, в который вошли шесть писателей.

Авторы из Соединенных Штатов заняли половину мест в шорт-листе. Это обладатель Пулитцеровской премии 2019 года Ричард Пауэрс с романом "Замешательство" (Bewilderment), Мэгги Шипстед с книгой "Большой круг" (Great Circle) и Патриша Локвуд - "Все об этом молчат" (No One is Talking About This), для которой это дебютный роман.

Остальные писатели из короткого списка представляют три разные страны. Анук Арудпрагазам - Шри-Ланку ("Дорога на север", A Passage North), Дэймон Гэлгут, трижды попадавший в шорт-лист премии, - ЮАР ("Обещание", The Promise), а Надифа Мохамед ("Авантюристы", The Fortune Men) - Сомали. Мохамед также имеет британское гражданство.

Книги, попавшие в короткий список, были отобраны из 158 произведений, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2020 года. Лауреат премии получит приз в размере 50 тыс фунтов стерлингов (68 тыс долларов США).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Азербайджанской национальной библиотеке подарены книги о Латвии
ФотоАзербайджанской национальной библиотеке подарены книги о Латвии
2 ноября 2021 г. 14:32
Умер известный писатель и драматург Мар Байджиев
Умер известный писатель и драматург Мар Байджиев
29 октября 2021 г. 20:48
В Москве прошло мероприятие по случаю 880-летия Низами Гянджеви 
ФотоВ Москве прошло мероприятие по случаю 880-летия Низами Гянджеви 
23 октября 2021 г. 17:45
Назван лауреат Нобелевской премии по литературе
Назван лауреат Нобелевской премии по литературе
7 октября 2021 г. 16:31
В Азербайджане состоится фестиваль, посвященный творчеству Есенина
В Азербайджане состоится фестиваль, посвященный творчеству Есенина
30 сентября 2021 г. 13:09
Азербайджан представил свою литературу на книжной ярмарке в Москве 
ФотоАзербайджан представил свою литературу на книжной ярмарке в Москве 
24 сентября 2021 г. 19:11
США вернут Ираку похищенную 3500-летнюю табличку Гильгамеша
США вернут Ираку похищенную 3500-летнюю табличку "Гильгамеша"
23 сентября 2021 г. 12:49
В Украине издана книга Лейлы Алиевой
В Украине издана книга Лейлы Алиевой
3 июля 2021 г. 18:02
Самед Вургун и Грузия: что связывает прадеда поэта с грузинским царем? – ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФотоСамед Вургун и Грузия: что связывает прадеда поэта с грузинским царем? – ИССЛЕДОВАНИЕ 
27 мая 2021 г. 17:45
Президент Гурбангулы Бердымухамедов выпустил книгу под название Ашхабад
Президент Гурбангулы Бердымухамедов выпустил книгу под название "Ашхабад"
8 мая 2021 г. 19:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi