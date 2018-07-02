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    В Лондоне издана книга стихов Лейлы Алиевой

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В Лондоне издана книга стихов The World Dissolves like a Dream ("Мир тает как сон") вице-президента Фонда Гейдара Алиева, молодой азербайджанской поэтессы Лейлы Алиевой.

    Об этом Report сообщили в Переводческом центре.

    Книга, подготовленная Переводческим центром с целью ознакомления с азербайджанской литературой и ее пропагандой в мире, была издана в британской типографии Hertfordshire Press LTD. 130 включенных в книгу стихотворений были переведены на английский язык известными английскими поэтессами и переводчиками Каролиной Уолтон и Аннаой Марией Джексон.

    Редактором издания является Каролина Уолтон.

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