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    В Колумбии выпустили банкноты с изображением писателя Маркеса

    Выпуск банкнот был реализован во вторую годовщину со дня смерти лауреата Нобелевской премии

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Колумбия выпустила в оборот банкноты номиналом 50 тыс. песо (около 17 долларов США) с изображением знаменитого писателя и журналиста Габриэля Гарсиа Маркеса.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, выпуск банкнот был реализован во вторую годовщину со дня смерти писателя - лауреата Нобелевской премии.

    Купюры с изображением Маркеса выпустили в оборот в колумбийском городе Санта-Марта.

    Отметим, что Маркес родился 6 марта 1927 года в колумбийском городе Аракатака и скончался 17 апреля 2014 года в мексиканском городе Мехико.

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