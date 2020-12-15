В Киеве состоялось мероприятие, посвященное 70-летию Григория Гусейнова

14 декабря в медиа-центре Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств состоялось мероприятие, посвящённое 70-летию выдающегося украинского писателя азербайджанского происхождения Григория Гусейнова. Он является единственным азербайджанцем, который получил из рук Президента Украины самую высокую государственную награду в сфере культуры и литературы - Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Организатор мероприятия - представитель в Украине Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук.

Партнерами мероприятия стали общественная организация "Лилея", общественная организация "Рада азербайджанцев Украины" и издательство "Ярославов Вал".

В связи с пандемией Григорий Джамалович обратился к гостям мероприятия посредством "zoom".

"Я очень благодарен Государственному комитету Азербайджана по работе с диаспорой за то, что при их поддержке сегодня организовано это мероприятие. И хотя оно состоялось чуть позднее моего юбилея, я очень рад, что оно проводится в такой важный и праздничный период для Азербайджана - когда восстановлена территориальная целостность и возвращены ранее оккупированные территории. Пользуясь случаем, я хочу поздравить с этим событием всех азербайджанцев и тех, кто живет с Азербайджаном в сердце. Надеюсь, что когда закончится пандемия, смогу поехать в Гянджу, где был много лет тому назад с моими родителями. Также буду стараться в следующем году порадовать читателей новыми книгами - подновлено несколько книг, некоторые готовятся к изданию, в начале следующего года должна выйти книга в Узбекистане. В новых книгах есть карабахские мотивы. В частности, в дополненной "Исповеди детства", - рассказал Григорий Гусейнов.

Организатор мероприятия Гончарук Марина представила гостям краткую информацию про жизнь и творчество писателя, про популяризацию его творчества в Украине, Азербайджане и Узбекистане. Также была отмечена роль Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана в развитии украинско-азербайджанского диалога.

Также в онлайн режиме к мероприятию присоединился научный секретарь Института литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана, кандидат филологических наук Мехман Гасанли.

"Рад присоединиться к вашему мероприятию и поздравить Григория Джамаловича с юбилеем. Мы много слышали про Григория Джамаловича от Марины Гончарук, когда она приезжала в Институт литературы. Я думаю это очень важно, что в Украине есть такие выдающиеся азербайджанцы, которые много достигли в сфере литературной деятельности и их талант отмечен самыми высокими государственными наградами, в том числе Президентом Украины. Мне было интересно услышать, что отец Григория Гусейнова родом из Гянджи. Хочу отметить, что этот город является одним из важных культурных, литературных центров Азербайджана, оттуда родом многие выдающиеся деятели культуры и искусства. Такие выдающиеся личности как Григорий Джамалович наилучшим образом презентуют для украинцев азербайджанский народ, своим талантом влюбляют украинцев в нашу страну. Я рад, что в книгах Григория Джамаловича есть много азербайджанских мотивов, в частности в книгах "Исповедь детства. Станционные пасторали" и "Ветер с Востока". Я желаю Григорию Гусейнову, чтобы его книги были также переведены на азербайджанский язык, чтобы в Азербайджане больше знали про такого выдающегося соотечественника и чтобы гянджинцы им гордились", - отметил Мехман Гасанли.

Доктор исторических наук, профессор факультета гуманитарных наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", руководитель Ассамблеи украинской и азербайджанской интеллигенции Ферхад Туранлы отметил выдающийся талант Григория Гусейнова как писателя и его роль в формировании образа украинского азербайджанца.

"Григорий Гусейнов в своих книгах провозглашает не только азербайджанские, но и общечеловеческие ценности, как это делал Низами Гянджеви. Я думаю, Григорий Джамалович - уникальное явление среди многих украинских азербайджанцев, и он на очень высоком уровне представляет в Украине азербайджанский народ. Очень актуально поднять вопрос о внесении в учебные программы произведений Григория Гусейнова", - отметил Ферхад Туранлы.

Доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета Украины, академик НАН Украины Ариф Гулиев в своём выступлении пожелал вдохновения Григорию Джамаловичу.

"Хочу также отметить, что произведения Григория Гусейнова необходимо перевести на азербайджанский язык, чтобы в Азербайджане больше знали про такого выдающегося соотечественника", - сказал Ариф Гулиев.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры тюркологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Замина Алиева рассказала о том, как видит популяризацию творчества Григория Гусейнова в Украине, в частности о передаче книг в библиотеки и университеты.

Украинская поэтесса Юлия Гупалюк зачитала для гостей мероприятия отрывок из книги "Станционные пасторали. Исповедь детства", где Григорий Гусейнов пишет о поездке в Гянджу, которая состоялась более 50 лет тому назад.

Бандуристка Марина Вышневская исполнила некоторые азербайджанские мелодии на народном украинском инструменте в собственной интерпретации. В частности, мелодию к народной азербайджанской песне "Сары гялин".

На мероприятии присутствовали также заведующий Центром азербайджанского языка и культуры имени Гейдара Алиева при Киевском национальном лингвистическом университете, преподаватель азербайджанского языка Инстаграм Шихизаде, генеральный секретарь "Рады азербайджанцев Украины" Джалал Гусейнов, представитель Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского НАН Украины, кандидат исторических наук Александр Дудник, журналист Галина Дацюк, глава общественной организации "Лилея" Светлана Алексиенко, студенты и другие.

Также гости мероприятия получили в подарок книги Григория Гусейнова.