В Израиле открылся поэтический клуб имени Низами Гянджеви

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В Израиле открылся поэтический клуб имени великого азербайджанского поэта - классика средневековья Низами Гянджеви.

Как сообщили Report в Международной Ассоциации Израиль-Азербайджан, поэтический клуб был открыт совместно с литературным объединением «Долина» города Афула.

Первое заседание клуба состоялось в читальном зале центральной городской библиотеки Афулы, где планируется проводить встречи, на которых поклонники поэзии смогут читать свои стихи или произведения любимых авторов.

В честь открытия клуба «Низами» директор Азербайджанского культурного центра Еганя Сальман рассказала о жизни и творчестве великого поэта, продемонстрировала видеоматериалы о творческом наследии Низами Гянджеви, прозвучали стихи, а также музыкальные произведения на слова великого поэта в исполнении Муслима Магомаева – романсы Узеира Гаджибейли «Без тебя» и «Любимая».

На вечере выступал председатель литературного объединения города Афулы Михаил Богинский, а также известные литераторы, такие, как Лион Надель, Александр Вигутов, Шауль Симан-Тов, Ирина Спивак и Михаил Сальман, которые читали свои стихи и произведения известных представителей поэтического мира.