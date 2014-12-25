В Италии изданы стихи Фикрета Годжи

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В изданную в Италии книгу "...Voci dall est..." ("Голоса Востока") включены также стихи народного поэта Азербайджана Фикрета Годжи и Виктора Пермякова.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Союза писателей Азербайджана.

На итальянский язык стихи перевел Давиде Гуалтиэри. В книгу включили также статью Д.Гуалтиэри о творчестве Ф.Годжи и В.Пермякова.

В сборник вошли стихи Ф.Годжи "Не вижу", "Я кружусь, вальс, вальс, вальс", "Незавершенная работа" и пр.

Отметим, что на обложке книги, выпущенной издательством "Treditre Editori", разместили картину Франко Маррокко "Сад с хрустальным цветком", а на последней странице - табло Серена Ноно "Березы".