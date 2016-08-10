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    ​В Иране пройдет Международный фестиваль Ашуга Аббаса Туфарганлы

    Связанный с его именем дастан Аббас и Гюльгез является одним из ценных образцов азербайджанского фольклора

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В центре Союза ашугов в Тегеране прошло подготовительное заседание к Международному фестивалю Ашуга Аббаса Туфарганлы.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT-Azərbaycan, на мероприятии были выслушаны предложения и рекомендации специалистов, обменялись мнениями.

    По словам председателя Союза ашугов Ирана ашуга Сельджука Шахбази, точная дата фестиваля будет объявлена после завершения подготовительного процесса.

    Отметим, что Ашуг Аббас Туфарганлы родился в Туфаргане - в иранской провинции Восточный Азербайджан, то есть в нынешнем регионе Азершехр.

    Ашуг Аббас Туфарганлы, пользующийся в своих стихах псевдонимом Гул, Шикесте, Бикес, является одним из видных азербайджанских ашугов конца XVI-начала XVII вв.

    Связанный с его именем дастан "Аббас и Гюльгез" является одним из ценных образцов азербайджанского фольклора.

    Напомним, что также начал действовать сайт Союза ашугов Ирана www.ashiqlarbirliyi.ir. 

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