​В Иране пройдет Международный фестиваль Ашуга Аббаса Туфарганлы

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В центре Союза ашугов в Тегеране прошло подготовительное заседание к Международному фестивалю Ашуга Аббаса Туфарганлы.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT-Azərbaycan, на мероприятии были выслушаны предложения и рекомендации специалистов, обменялись мнениями.

По словам председателя Союза ашугов Ирана ашуга Сельджука Шахбази, точная дата фестиваля будет объявлена после завершения подготовительного процесса.

Отметим, что Ашуг Аббас Туфарганлы родился в Туфаргане - в иранской провинции Восточный Азербайджан, то есть в нынешнем регионе Азершехр.

Ашуг Аббас Туфарганлы, пользующийся в своих стихах псевдонимом Гул, Шикесте, Бикес, является одним из видных азербайджанских ашугов конца XVI-начала XVII вв.

Связанный с его именем дастан "Аббас и Гюльгез" является одним из ценных образцов азербайджанского фольклора.

Напомним, что также начал действовать сайт Союза ашугов Ирана www.ashiqlarbirliyi.ir.