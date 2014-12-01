 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Хызы почтят память Джафара Джаббарлы

    Мероприятие стартует сегодня

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Хызы пройдут "Дни Джафара Джаббарлы", посвященные памяти видного азербайджанского писателя-драматурга Джафара Джаббарлы.

    Об этом передает Report со ссылкой на сообщение, поступившее из Дома-музея Джафара Джаббарлы.

    1 декабря для участия на мероприятиях по случаю 115-летия драматурга на его родину, в Хызы, приехали члены семьи, представители интеллигенции.

    Отметим, что в Доме-музее Д.Джаббарлы в Хызы почтят его память, а затем проведут ряд мероприятий по случаю юбилея. Во второй половине дня в местном Доме культуры пройдет литературно-художественное мероприятие, организованное Исполнительной властью Хызы и Отделом культуры.

    На мероприятиях принимает участие и внучка драматурга Гамар Сейфеддингызы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi