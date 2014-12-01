В Хызы почтят память Джафара Джаббарлы

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Хызы пройдут "Дни Джафара Джаббарлы", посвященные памяти видного азербайджанского писателя-драматурга Джафара Джаббарлы.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение, поступившее из Дома-музея Джафара Джаббарлы.

1 декабря для участия на мероприятиях по случаю 115-летия драматурга на его родину, в Хызы, приехали члены семьи, представители интеллигенции.

Отметим, что в Доме-музее Д.Джаббарлы в Хызы почтят его память, а затем проведут ряд мероприятий по случаю юбилея. Во второй половине дня в местном Доме культуры пройдет литературно-художественное мероприятие, организованное Исполнительной властью Хызы и Отделом культуры.

На мероприятиях принимает участие и внучка драматурга Гамар Сейфеддингызы.