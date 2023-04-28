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В Губе пройдет литературный форум в честь 100-летия Гейдара Алиева

В Губе пройдет литературный форум в честь 100-летия Гейдара Алиева Литературный фонд Союза писателей Азербайджана (СПА) проведет форум «Гейдар Алиев и азербайджанская литература», посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера, которое состоится 5-7 мая.
Литература
28 апреля 2023 г. 17:28
В Губе пройдет литературный форум в честь 100-летия Гейдара Алиева
Гейдар Алиев

Литературный фонд Союза писателей Азербайджана (СПА) проведет форум "Гейдар Алиев и азербайджанская литература", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера, которое состоится 5-7 мая.

Как сообщили Report в СПА, форум пройдет в санатории "Шахдаг Губа–Трускавец" в городе Губа и соберет литературную элиту страны.

На форуме своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве поделятся те, кто лично знал эту великую и мудрую личность, кто был с ним в тесном контакте. Докладчики расскажут о вкладе Гейдара Алиева в нашу литературу, его внимании и заботе о мастерах пера.

В ходе двухдневного форума будет презентована книга Союза писателей Азербайджана, изданная к 100-летию Гейдара Алиева – "Сто лет вечной жизни".

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibətilə Ədəbiyyat Forumu keçiriləcək

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