В Губе пройдет литературный форум в честь 100-летия Гейдара Алиева

Литературный фонд Союза писателей Азербайджана (СПА) проведет форум «Гейдар Алиев и азербайджанская литература», посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера, которое состоится 5-7 мая.

Литературный фонд Союза писателей Азербайджана (СПА) проведет форум "Гейдар Алиев и азербайджанская литература", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера, которое состоится 5-7 мая.

Как сообщили Report в СПА, форум пройдет в санатории "Шахдаг Губа–Трускавец" в городе Губа и соберет литературную элиту страны.

На форуме своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве поделятся те, кто лично знал эту великую и мудрую личность, кто был с ним в тесном контакте. Докладчики расскажут о вкладе Гейдара Алиева в нашу литературу, его внимании и заботе о мастерах пера.

В ходе двухдневного форума будет презентована книга Союза писателей Азербайджана, изданная к 100-летию Гейдара Алиева – "Сто лет вечной жизни".