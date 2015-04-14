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    ​В генштабе ЮНЕСКО состоится форум, посвященный эпосу "Китаби - Деде Горгуд"

    Форум посвящен 200-летию признания эпоса в международном научном мире

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ 15 апреля в генштабе ЮНЕСКО в Париже пройдет международный форум, посвященный 200-летию перевода эпоса "Китаби - Деде Горгуд" на немецкий язык, изданию и признанию в международном научном мире. Как сообщает Report, форум состоится при организационной поддержке ЮНЕСКО и Международной тюркской академии.

    На форуме примут участие делегация во главе с замминистра культуры и туризма Севдой Мамедалиевой и мастера искусств Азербайджана.

    Здесь будут участвовать также представители Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и др. тюркоязычных стран. 

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