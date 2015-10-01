В Дербенте разрушается памятник и Парк Низами Гянджеви - ВИДЕО

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Памятник Низами Гянджеви в Дербенте требует реставрации.

Как сообщает корреспондент Report, пальцы у памятника отвалились, парк имени выдающегося азербайджанского поэта напоминает развалины.

Как сообщил Report 77-летний Зейнал Бабаев, принимавший участие в воздвижении памятника и открытии парка, памятник повреждался неоднократно: "Мы старались восстановить памятник. Неоднократно обращались в полицию и к председателю Дербентского регионального отделения Всероссийского конгресса азербайджанцев Сейрану Гаджиеву в связи с охраной памятника и парка. Однако к вопросу относятся халатно. Местные органы власти создают видимость реставрации парка и памятника. Территория вокруг парка превратилась в свалку. Своим равнодушным отношением к данной проблеме местные власти ставят под вопрос будущее памятника и парка".

Напомним, что памятник Низами Гянджеви был доставлен в Дербент в 1992 году.