В центральной библиотеке Грузии почтили память Мирзы Фатали Ахундзаде

В рамках мероприятия была представлена экспозиция фотографий М.Ф. Ахундзаде и членов его семьи, книги драматурга, изданные на грузинском и азербайджанском языках

В Национальной парламентской библиотеке Грузии состоялось мероприятие, посвященное 143-й годовщине со дня смерти основоположника азербайджанской драматургии, великого мыслителя и общественного деятеля Мирзы Фатали Ахундзаде.

По сообщению грузинского бюро Report, на церемонии, организованной Музеем азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде, говорилось о богатом творчестве писателя, его 44-летней жизни и деятельности в столице Грузии.

Директор музея Лейла Алиева поведала о неоценимой роли писателя в азербайджанской литературе, его просветительской деятельности. Глава одного из департаментов библиотеки Леван Тактакишвили выразил удовлетворение организацией мероприятия. Рассказав об азербайджано-грузинских литературных связях, Л.Тактакишвили отметил, что в библиотечном фонде хранятся исторические документы, газетные материалы и публикации об азербайджанских писателях.

Выступивший на мероприятии советник посольства Азербайджана в Грузии Эльдар Байрамов рассказал о просветительской деятельности М.Ф.Ахундзаде, подчеркнув важность сохранения творческого наследия писателя.

В рамках мероприятия была представлена экспозиция фотографий М.Ф. Ахундзаде и членов его семьи, книги драматурга, изданные на грузинском и азербайджанском языках.