О нас
Report Georgia
Аудио новости

В центральной библиотеке Грузии почтили память Мирзы Фатали Ахундзаде

В центральной библиотеке Грузии почтили память Мирзы Фатали Ахундзаде В рамках мероприятия была представлена экспозиция фотографий М.Ф. Ахундзаде и членов его семьи, книги драматурга, изданные на грузинском и азербайджанском языках
Литература
10 марта 2021 г. 17:21
В центральной библиотеке Грузии почтили память Мирзы Фатали Ахундзаде

В Национальной парламентской библиотеке Грузии состоялось мероприятие, посвященное 143-й годовщине со дня смерти основоположника азербайджанской драматургии, великого мыслителя и общественного деятеля Мирзы Фатали Ахундзаде.

По сообщению грузинского бюро Report, на церемонии, организованной Музеем азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде, говорилось о богатом творчестве писателя, его 44-летней жизни и деятельности в столице Грузии.

Директор музея Лейла Алиева поведала о неоценимой роли писателя в азербайджанской литературе, его просветительской деятельности. Глава одного из департаментов библиотеки Леван Тактакишвили выразил удовлетворение организацией мероприятия. Рассказав об азербайджано-грузинских литературных связях, Л.Тактакишвили отметил, что в библиотечном фонде хранятся исторические документы, газетные материалы и публикации об азербайджанских писателях.

Выступивший на мероприятии советник посольства Азербайджана в Грузии Эльдар Байрамов рассказал о просветительской деятельности М.Ф.Ахундзаде, подчеркнув важность сохранения творческого наследия писателя.

В рамках мероприятия была представлена экспозиция фотографий М.Ф. Ахундзаде и членов его семьи, книги драматурга, изданные на грузинском и азербайджанском языках.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоMirzə Fətəli Axundzadənin xatirəsi Gürcüstanın mərkəzi kitabxanasında anılıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Спектакль Али и Нино покажут в Грузии
Спектакль "Али и Нино" покажут в Грузии
9 марта 2021 г. 22:04
Умерла российская писательница Татьяна Полякова
Умерла российская писательница Татьяна Полякова
9 марта 2021 г. 12:43
Хиллари Клинтон планирует написать триллер
Хиллари Клинтон планирует написать триллер
24 февраля 2021 г. 11:44
Умер американский поэт Лоуренс Ферлингетти
Умер американский поэт Лоуренс Ферлингетти
24 февраля 2021 г. 00:50
Скончался известный испанский поэт 
Скончался известный испанский поэт 
16 февраля 2021 г. 20:53
Илон Маск начал писать книгу о Tesla и SpaceX
Илон Маск начал писать книгу о Tesla и SpaceX
8 февраля 2021 г. 08:44
В Украине издано исследование по азербайджанской литературе
ФотоВ Украине издано исследование по азербайджанской литературе
23 января 2021 г. 19:42
В честь юбилея Сергея Есенина представлен фильм о его жизни в Баку
В честь юбилея Сергея Есенина представлен фильм о его жизни в Баку
22 декабря 2020 г. 11:39
В Киеве состоялось мероприятие, посвященное 70-летию Григория Гусейнова
В Киеве состоялось мероприятие, посвященное 70-летию Григория Гусейнова
15 декабря 2020 г. 18:54
Netflix снимет фильм по роману Ремарка На западном фронте без перемен
Netflix снимет фильм по роману Ремарка "На западном фронте без перемен"
15 декабря 2020 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi