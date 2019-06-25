В Библиотеке имени Самеда Вургуна обсудили реализацию тюркских проектов в Украине

Состоялся визит директора Киевского офиса Института имени Юнуса Емре Эндера Коркмаза в Киевскую библиотеку имени Самеда Вургуна.

Как передает Report, организатором встречи выступила общественный деятель Марина Гончарук.

Во время ознакомительного визита заведующая Библиотекой имени Самеда Вургуна Галина Чеботарева рассказала про историю библиотеки, деятельность коллектива и планы по популяризации азербайджанской литературы.

"Очень важно, чтобы Библиотека имени Самеда Вургуна была площадкой для многих тюркских народов, что даст возможность популяризировать азербайджанскую культуру в более широком, тюркском формате. Мы уже привлекали к сотрудничеству с библиотекой посольства тюркских стран в Украине, и будем очень рады развивать сотрудничество с турецкими государственными структурами на благо наших стран и народов", - отметила Марина Гончарук.

Господин Эндер Коркмаз подарил Библиотеке имени Самеда Вургуна турецкую литературу, а библиотека преподнесла директору института имени Юнуса Емре в Киеве книгу "Karabakh". Стороны обсудили сотрудничество в рамках тюркских проектов в Украине.

Библиотека также благодарит за помощь и содействие Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана и турецкую ассоциацию евразийских экономических отношений "EkoAvrasya".