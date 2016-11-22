В Батумском государственном университете прошла презентация книг азербайджанских писателей - ФОТО

Тбилиси. 22 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Батумском государственном университете имени Шота Руставели прошла презентация переведенных на грузинский язык книг азербайджанских писателей.

Как сообщает Report, на мероприятии, прошедшем при содействии и организационной поддержке генконсульства Азербайджана в Батуми, коснулись древних дружественных отношений между азербайджанским и грузинским народами, связей в областях науки и образования.

Выступивший ректор вуза, профессор Мераб Халваши заявил о создании в учебном заведении уголка Гейдара Алиева и тесном сотрудничестве с университетами Нахчыванской АР. Он отметил, что книги будут переданы в уголок Гейдара Алиева.

Выступивший журналист, переводчик Нариман Алиев заявил о переводе на азербайджанский и грузинский языки произведений писателей обеих народов, баяты и сказок и отметил, что их пропаганда в средних школах и вузах двух стран служит развитию культурных связей.

На мероприятии также присутствовали директор Университета Нино Бердзенешвили, доктор исторических наук Роини Малакведзе и официальные представители Республики Аджария.