​В Баку вручат премию "Человек года в литературе тюркского мира - 2014"

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре песни при организационной поддержке Союза писателей Евразии, ТЮРКСОЙ, министерства культуры и туризма Азербайджана и Союза писателей Азербайджана пройдет церемония награждения победителей III Международного конкурса рассказов имени Махмуда Кашгарлы.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства культуры и туризма Азербайджана. На церемонии 8 декабря примут участие деятели культуры и представители госструктур.

В рамках мероприятия состоится также концерт Ансамбля древних народных инструментов.

Отметим, что в конкурсе принимают участие писатели из около 25-ти стран, в том числе Азербайджана, Балкан (Западная Тракья, Болгария, Косово, Македония, Румыния), Ирака, Ирана, Казахстана, Крыма, Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана, Чувашии, Республики Северный Кипр и пр.

Для победителя I места предусматривается денежное вознаграждение в размере 1000 TL (турецких лир), II места - 750 TL, а III места - 500 TL.

В рамках мероприятия предусматривается также вручение премии "Человек года в литературе тюркского мира - 2014".