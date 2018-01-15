В Баку состоялся творческий вечер, посвященный поэту Евгению Евтушенко

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центе в городе Баку (РИКЦ) состоялся творческий вечер. Он был посвящен творчеству поэта Евгения Евтушенко.

Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, Евгений Евтушенко хорошо знаком представителям старшего поколения. Он был одним из творческих вестников "оттепели" 60-х годов прошлого столетия. На его творческие вечера собирались тысячи молодых поклонников.

В роли организатора вечера выступил заслуженный работник культуры Азербайджана Рафик Кашанлы.

Участниками вечера стали представители организаций соотечественников и образовательных учреждений.